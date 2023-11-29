Через російські обстріли поранені семеро жителів Донеччини – ОВА

Внаслідок російських обстрілів поранені семеро жителів Донецької області, заявив виконувач обов’язків голови області Ігор Мороз 29 листопада.

«За 28 листопада росіяни поранили сімох жителів Донеччини: п’ятьох у Торецьку і двох у Північному», – заявив він.

За офіційними даними ОВА, від початку повномасштабного вторгнення в області загинули 1 780 цивільних, ще 4 338 зазнали поранень. В цю цифру не входять цивільні жертви в Маріуполі та Волновасі.

Читайте також: Місцева влада повідомила про черговий обстріл передмістя Херсона

Голова Харківської області Олег Синєгубов також повідомляв про обстріли регіону протягом доби, зокрема, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Обстріли пошкодили приватні будинки, адміністративні будівлі, підприємства та заклад освіти. За даними обласної влади, цивільні не постраждали.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.