Розвідка Британії: Росія почала частіше використовувати касетні бомби РБК-500 у листопаді

Російські військово-повітряні сили, ймовірно, почали частіше використовувати 500-кілограмові касетні бомби РБК-500 протягом листопада – про це йдеться в зведенні британської розвідки 29 листопада.

Відомство вказує на те, що, залежно від модифікації, кожна РБК-500 викидає від близько 100 до 350 вражаючих елементів. Кожен із них зазвичай детонує або сотнями високошвидкісних осколків, або одним більшим протитанковим зарядом.

Зокрема, розвідка посилається на те, що РБК-500 використовується проти українських сил на Вугледарському напрямку та поблизу Авдіївки.

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«Існує реалістична ймовірність того, що, як і у випадку з іншими бомбами, що скидаються з повітря, Росія, ймовірно, нещодавно інтегрувала в РБК-500 комплект керованого дистанційного планування UMPC. Це дозволяє літаку-носієві випускати боєприпаси за багато кілометрів від цілі», – йдеться в повідомленні.

Розвідка вказує на те, що російські комплекти плануючих бомб загалом показують низьку точність. Водночас, завдяки великій кількості вражаючих елементів одна РБК-500 може завдавати ураження на площі в кілька сотень метрів, збільшуючи ймовірність завдати принаймні деякої шкоди призначеній цілі.

Інститут вивчення війни у своєму звіті від 19 листопада наводив заяви російських «воєнкорів», за якими Росія застосувала РБК-500 для масштабного удару поблизу Старомайорського на Донеччині.