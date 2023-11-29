Прокурорам відомо про 511 дітей, загиблих внаслідок російської агресії

Внаслідок російської агресії в Україні загинули 511 дітей, заявляє Офіс генерального прокурора з посиланням на ювенальних прокурорів вранці 29 листопада.

«Більше ніж 1 659 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 29 листопада 2023 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 511 дітей загинули та понад 1 148 отримали поранення різного ступеня тяжкості», – йдеться в повідомленні.

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Відомство додає, що триває робота з уточнення цих даних в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

«Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 492, Харківській – 304, Херсонській – 139, Київській – 129, Запорізькій – 100, Миколаївській – 97, Дніпропетровській – 97, Чернігівській – 72, Луганській – 67», – зазначає ОГП.

Напередодні російські війська обстріляли місто Середина-Буда на Сумщині. За даними місцевої влади, загинули троє людей, зокрема – семирічна дівчинка.