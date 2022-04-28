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У Херсоні окупанти готуються до святкування 9 травня – Колихаєв

Окупанти намагаються організувати присутність на «святкуванні» ветеранів та інших жителів Херсона, які залишаються в місті. Фото ілюстративне

У Херсоні окупаційна влада готується до святкування 9 травня. Про це сказав мер Херсону Ігор Колихаєв в ефірі національного телемарафону.

«Дійсно, окупаційна влада готується до того, щоб святкувати 9 травня, відзначати як свято перемоги. Вони готуються до свята, починають спілкуватися з ветеранами, дітьми війни, щоб прийшли на святкування», – наголосив він.

11 квітня мер Мелітополя Іван Федоров також розповів, що російські військові й місцеві колаборанти активно готують до святкування 9 травня. За словами Федорова, «9 травня російські сили готують провокації у Мелітополі».

26 квітня стало відомо, що російські окупаційні сили призначили своїх «керівників» міста та області. За словами голови Херсонської ОВА, представили так званого «голову Херсонської обладміністрації» Володимира Сальдо та «голову Херсонської міської адміністрації» – Олександра Кобця.

Російські війська почали штурм Херсону 1 березня. Відтоді місто – в облозі. Місцеві жителі регулярно виходять на мирні мітинги з лозунгами «Херсон – це Україна». 27 квітня російські окупанти розігнали учасників такого мітингу, використавши світлошумові гранати та сльозогінний газ. Четверо людей постраждало.

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