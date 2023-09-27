Місцева влада повідомляє про вибухи в Херсоні

Голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив про вибухи в місті.



«У Херсоні чути вибухи. Армія РФ обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега. Перейдіть до більш безпечних місць! Бережіть себе і своїх близьких», – написав він у телеграмі.

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Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 24 вересня підтвердила загибель 9 701 та поранення 17 748 цивільних людей внаслідок російської агресії від 24 лютого 2023 року. При цьому в організації вважають, що реальна кількість жертв є «значно вищою».