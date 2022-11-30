«Розстріляли, а потім підірвали будинок із тілами»: правоохоронці ексгумували на деокупованій Херсонщині тіла семи цивільних

У одному із сіл деокупованої Херсонщини правоохоронці ексгумували тіла семи цивільних жителів, яких, за попередніми даними, російські військові спочатку розстріляли, а потім підірвали будинок із тілами. Про це повідомив Офіс генпрокурора.



«За попередньою інформацією, в будинку перебували працівники фірми, які охороняли поблизу села зрошувальні агрегати, а також неповнолітня дівчина. При поверхневому огляді тіл встановлено ознаки насильницької смерті. Деякі з них з ушкодженням черепів, ймовірно внаслідок кульових поранень. На зап’ястях у ще двох – виявлено мотузку», – зазначили в ОГП.

Наразі тіла усіх загиблих направлено для проведення комплексу експертиз.

14 листопада на деокупованій Херсонщині правоохоронці виявили тіла подружжя фермерів з ознаками насильницької смерті, які загинули під час окупації.