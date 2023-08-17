У Херсонській ОВА пояснили, чому окупанти посилюють фільтрацію перед Днем Незалежності

Російські окупаційні війська на лівому березі Дніпра побоюються активізації діяльності партизанського руху на окупованій території Херсонщини до Дня Незалежності України, тому окупаційна влада і російська армія посилюють фільтраційні заходи там. Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») заявив речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.

Він також повідомив, що окупаційна армія може планувати якусь нову атаку із задіянням сил, зосереджених на Кінбурнській косі.

«До 24 серпня вони побоюються партизанського руху, якихось активних дій партизанів на окупованій території. На Кінбурнській косі вони зосередили якусь кількість своїх сил і планують якусь атаку, мабуть. Але думаю, що вони, перш за все, переживають щоб не «здали» їхнє розташування на самій косі і щоб наші Збройні сили не відпрацювали по позиціях ворога», – повідомив речник.

Напередодні Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що на окупованій території Херсонщини посилюються фільтраційні заходи. Зокрема, за повідомленням, у період з 15 по 26 серпня встановлено заборону на будь-які переміщення цивільного населення в районі між Голою Пристанню і Кінбурнською косою. Також окупанти проводять масові обшуки житлових приміщень і перевіряють телефони місцевих жителів, кажуть у Генштабі.