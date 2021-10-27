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Українські військові відпрацювали відбиття наступу ворожого десанту на Херсонщині

Українські військові провели чергові навчання на Херсонщині

Українські морські піхотинці за підтримки артилерії відпрацювали відбиття наступу ворожого морського десанту на Херсонщині. Про це повідомляє Командування об’єднаних сил ЗСУ.

«За легендою навчань військовослужбовці батареї самохідних артилерійських установок перед заняттям позицій долали перешкоди, заражену ділянку місцевості та відбивали напад умовної диверсійної розвідувальної групи», – мовиться у повідомленні.

Як зазначив командувач ОС ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, головною умовою цих навчань була швидка зміна позицій з огляду на наявність у умовного противника сучасних засобів розвідки та високоточного артилерійського озброєння. За словами командувача, батарея самохідних артилерійських установок здійснювала стрільби за координатами, що надавалися з безпілотних літальних апаратів.

Він додав, що найбільш важливі цілі виявили з допомогою безпілотників. Отримані координати дозволили провести як поодиночне вогневе ураження цілей, так і стрільбу залпами задля ураження великих ділянок територій.

Українські військові проводять регулярні навчання на Херсонщині, поблизу адмінкордону з окупованим Росією Кримом.

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