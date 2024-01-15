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ОВА: армія РФ обстріляла Станіслав на Херсонщині – поранена людина, пошкоджений медпункт

Внаслідок артилерійського російського удару по Станіславу було влучання у житлові будинки. Фото ілюстративне
Внаслідок артилерійського російського удару по Станіславу було влучання у житлові будинки. Фото ілюстративне

Російські війська обстріляли медичний пункт у Станіславі на Херсонщині, повідомляє у телеграмі обласна військова адміністрація.

«Окупанти обстріляли пункт «швидкої» у Станіславі. Пошкоджено спецавтівку. На щастя, люди не постраждали», – йдеться у повідомленні.

Згодом обласна влада повідомила про артилерійський російський удар по Станіславу – було влучання у житлові будинки. Через обстріл поранена 69-річна жінка, її госпіталізували до лікарні.


За останніми даними МОЗ, станом на січень через російську агресію від лютого 2022 року в Україні пошкоджений 1 501 медичний заклад, 195 зруйновані вщент. У міністерстві також повідомляють, що російська армія пошкодила 103, знищила 253 і захопила 125 автомобілів швидкої допомоги.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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