ОВА: армія РФ обстріляла Станіслав на Херсонщині – поранена людина, пошкоджений медпункт

Російські війська обстріляли медичний пункт у Станіславі на Херсонщині, повідомляє у телеграмі обласна військова адміністрація.



«Окупанти обстріляли пункт «швидкої» у Станіславі. Пошкоджено спецавтівку. На щастя, люди не постраждали», – йдеться у повідомленні.

Згодом обласна влада повідомила про артилерійський російський удар по Станіславу – було влучання у житлові будинки. Через обстріл поранена 69-річна жінка, її госпіталізували до лікарні.



За останніми даними МОЗ, станом на січень через російську агресію від лютого 2022 року в Україні пошкоджений 1 501 медичний заклад, 195 зруйновані вщент. У міністерстві також повідомляють, що російська армія пошкодила 103, знищила 253 і захопила 125 автомобілів швидкої допомоги.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.