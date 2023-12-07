ОВА: внаслідок чергової атаки військ РФ на Херсонщині поранені 4 людей

Російські війська опівдні атакували Тягинку на Херсонщині, постраждали четверо людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«У тяжкому стані до лікарні доставили 67-річного місцевого жителя. Медики борються за його життя. Стан інших поранених оцінюють як середньої тяжкості. Це 63-річна жінка та двоє чоловіків, 53 та 37 років», – написав він у телеграмі.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.