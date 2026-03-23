Сили РФ обстріляли Херсонщину: постраждали чоловік і жінка, є руйнування – ОВА

На Херсонщині сили РФ атакували Білозерку, Херсон та Зеленівку, двоє поранених, йдеться в повідомленні обласної військової адміністрації (ОВА).

В ОВА кажуть, що по Білозерці РФ вдарила близько 9.30 ранку – під обстріл потрапили 60-річний чоловік та 68-річна жінка, які перебували на подвірʼї будинку. У чоловіка діагностувати вибухову травму, поранення голови та струс головного мозку, у жінки – осколкове поранення руки, струс головного мозку, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Обох постраждалих госпіталізували.

Крім того, за даними місцевої влади, орієнтовно о 10:00 російські військові атакували дроном «Молнія» житловий будинок у середмісті Херсона. Внаслідок влучання оселя зазнала руйнувань, виникла пожежа. Інформація про постраждалих не надходила.

Херсонська МВА повідомляє, що близько 8.00 російська «Молнія» атакувала Зеленівку. Пошкоджено щонайменше 3 приватні будинки, лінії електропередач та інтернет-мережа. Інформація про поранених не надходила.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



