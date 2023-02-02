На Херсонщині двоє людей загинули через російський обстріл – ОГП

Російські військові вночі і вранці 2 лютого вкотре масовано обстрілювали місто Херсон і населені пункти області, внаслідок чого загинули двоє цивільних, повідомив Офіс генерального прокурора.
«Вранці від обстрілів загинули чоловік і жінка. Щонайменше двоє цивільних отримали травми різного ступеня тяжкості. Точна кількість постраждалих уточнюється», – йдеться в повідомленні.
За даними ОГП, пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад, газопровід і лінії електропередач.
У прокуратурі повідомили про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.
У розвідці Великої Британії напередодні заявили, що Росія обстрілює Херсонщину, щоб деморалізувати цивільних і завадити контрнаступу українських сил.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ