Війська РФ за добу 60 разів обстріляли Херсонщину, 5 людей поранені – ОВА

Російські війська минулої доби 60 разів атакували населені пункти Херсонської області, внаслідок чого були поранені п’ятеро цивільних жителів, повідомила обласна військова адміністрація 28 березня.

«Випустили 316 снарядів з мінометів, артилерії, танків, безпілотників, авіації, а також завдали по області ракетних ударів», – йдеться в повідомленні.

В ОВА додали, що житлові квартали Херсона армія Росії обстріляла вісім разів. У місті пошкоджено освітній заклад, приватні й багатоквартирні будинки.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.