На Херсонщині чоловік зазнав важких поранень через підрив на вибухівці – обласна влада

У Херсонській області, поблизу села Андріївка, на російському вибуховому пристрої підірвався чоловік, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація 11 березня.

«24-річний чоловік натрапив на міну в полі. Внаслідок детонації він отримав важкі поранення: вибухову травму, травматичну ампутацію руки та ноги, поранення шиї, тулуба», – йдеться в повідомленні.

Наразі за життя постраждалого борються лікарі, додала ОВА.

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За даними обласної влади, наразі на деокупованій Херсонщині сапери обстежили 224 171,1 гектарів, з них 196 087,9 гектарів – землі сільськогосподарського призначення. На цих територіях виявили та знешкодили понад 155 тисяч вибухонебезпечних предметів.

За даними ДСНС, станом на грудень 2023 року в Україні від початку повномасштабної війни через підрив на мінах або інших вибухонебезпечних предметах загинули 277 людей. Крім того, поранень зазнали 608 людей, із них – 74 дитини.

Рятувальники повідомляли, що потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.