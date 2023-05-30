Літня жінка поранена через російський обстріл на Херсонщині – ОВА

На Херсонщині літня жінка зазнала поранення внаслідок обстрілу, здійсненого російськими військами 30 травня, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Російська армія вкотре била з артилерії по Кізомису. Через ранковий обстріл постраждала 84-річна жінка, яка на момент атаки була на подвірʼї власного будинку», – написав Прокудін у телеграмі.

За його словами, жінку шпиталізували з мінно-вибуховою травмою і пораненням спини.

Після деокупації восени минулого року Херсон і звільнена частина області практично щоденно зазнають російських обстрілів. Армія РФ все ще перебуває на лівобережжі Херсонщини, звідки завдає ударів по деокупованих територіях півдня України.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.