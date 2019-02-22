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22 Лютий 2019, Київ 16:55
Новини | Події

У Херсонській області пройшли стрільби зенітних ракетних комплексів

Під час стрільб військові виконували завдання щодо знищення повітряних, надводних і наземних цілей

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У Херсонській області, на полігоні «Ягорлик» пройшли стрільби зенітних ракетних комплексів С-125, «Куб», «Рокач» та «Тор» на полігоні «Ягорлик». Про це повідомляє прес-служба РНБО.

«Під час стрільб були успішно відпрацьовані завдання щодо знищення повітряних, надводних і наземних цілей», – заявив після стрільб секретар РНБО Олександр Турчинов, додавши, що глибока модернізація комплексів дозволила значно розширити їх бойові можливості та ефективність бойового застосування в складних умовах радіоелектронної та завадової обстановки по всіх класах цілей.

За словами Турчинова, за результатами стрільб підтвердилися «заявлені виробниками тактико-технічні характеристики цих комплексів».

«Оборонним бюджетом на 2019 рік заплановано подальше нарощування ракетного потенціалу країни, посилення протиповітряної оборони та захисту Чорноморського і Азовського узбережжя нашої країни», – резюмував секретар СНБО.

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