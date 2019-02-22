У Херсонській області пройшли стрільби зенітних ракетних комплексів

У Херсонській області, на полігоні «Ягорлик» пройшли стрільби зенітних ракетних комплексів С-125, «Куб», «Рокач» та «Тор» на полігоні «Ягорлик». Про це повідомляє прес-служба РНБО.

«Під час стрільб були успішно відпрацьовані завдання щодо знищення повітряних, надводних і наземних цілей», – заявив після стрільб секретар РНБО Олександр Турчинов, додавши, що глибока модернізація комплексів дозволила значно розширити їх бойові можливості та ефективність бойового застосування в складних умовах радіоелектронної та завадової обстановки по всіх класах цілей.

За словами Турчинова, за результатами стрільб підтвердилися «заявлені виробниками тактико-технічні характеристики цих комплексів».

«Оборонним бюджетом на 2019 рік заплановано подальше нарощування ракетного потенціалу країни, посилення протиповітряної оборони та захисту Чорноморського і Азовського узбережжя нашої країни», – резюмував секретар СНБО.