Трьох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» етапували до російського Башкортостану – активісти

Фігурантів першої сімферопольської групи «Хізб ут-Тахрір» Айдера Саледінова, Рустема Ісмаїлова та Еміля Джемаденова етапували із СІЗО в Ростовській області до Республіки Башкортостан, повідомили активісти «Кримської солідарності».

Їхній захист та родичі не мають точних даних про їхнє місцеперебування.

За словами адвоката Рустема Кямілева, чоловіків вивезли зі слідчого ізолятора 28 січня.

Саледінова, Ісмаїлова та Джемаденова були затримані 12 жовтня 2016 року. Їх засудили до 12-14 років колонії суворого режиму за участь в діяльності організації «Хізб ут-Тахрір». Згодом кожному скоротили термін ув’язнення на пів року.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку об'єднань, названих «терористичними».