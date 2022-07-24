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Ракетний удар армії РФ із акваторії Чорного моря відбито – Командування Повітряних сил

Раніше голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив про звуки вибухів на території області

Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило про відбиття ракетного удару армії РФ із акваторії Чорного моря.

«Близько 9:00, 24 липня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Хмельницькій області з акваторії Чорного моря. Три крилаті ракети морського базування типу «Калібр» були збиті силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Захід», – йдеться в повідомленні.

Раніше голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив про звуки вибухів на території області.

«На території області чути звуки вибухів. Спрацювали системи ППО» – написав він у Telegram.

Гамалій додав, що деталі будуть згодом.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду». Москва також, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

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