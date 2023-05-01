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Нічна атака РФ: влада Хмельниччини повідомила про роботу сил ППО

Влучань в об’єкти немає. Фото ілюстративне

Сили ППО, окрім Києва, Київщини та Дніпропетровщини, працювали на Хмельниччині, повідомила в телеграмі обласна військова адміністрація.

«Під час повітряної тривоги в окремих громадах області наші жителі могли чути звуки вибухів. Це робота сил ППО», – йдеться у повідомленні.

В ОВА додають, що влучань в об’єкти немає.

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Повітряна тривога вночі 1 травня тривала близько трьох годин. Російські війська атакували Україну з Мурманської області та району Каспійського моря. Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, 15 з 18 ракет українські військові знищили.

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