Нічна атака РФ: влада Хмельниччини повідомила про роботу сил ППО

Сили ППО, окрім Києва, Київщини та Дніпропетровщини, працювали на Хмельниччині, повідомила в телеграмі обласна військова адміністрація.



«Під час повітряної тривоги в окремих громадах області наші жителі могли чути звуки вибухів. Це робота сил ППО», – йдеться у повідомленні.



В ОВА додають, що влучань в об’єкти немає.

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Повітряна тривога вночі 1 травня тривала близько трьох годин. Російські війська атакували Україну з Мурманської області та району Каспійського моря. Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, 15 з 18 ракет українські військові знищили.