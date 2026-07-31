Міжнародна федерація хокею не допустила Росію та Білорусь до чемпіонатів з хокею

Міжнародна федерація хокею (IIHF) не допустила збірні Росії до чемпіонатів світу протягом сезону 2026-2027 років.

Як повідомляється на сайті федерації, Рада IIHF дійшла висновку, що Росії не буде дозволено брати участь у чемпіонатах протягом сезону 2026-2027 років через збереження ризиків для безпеки та спортивної доброчесності. Йдеться про чемпіонати світу IIHF у 2027 році серед чоловіків та серед юніорів, а право участі Росії на Чемпіонат світу IIHF серед жінок 2027 року буде розглянуто окремо у листопаді 2026 року.

Рада IIHF також вирішила, що Білорусі протягом сезону 2026-2027 років через поточні проблеми з безпекою не буде дозволено брати участь у чемпіонатах серед чоловіків та серед юніорів 2027 року.

Збірні Росії та Білорусі були усунені від міжнародних турнірів після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

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7 липня Міжнародний олімпійський комітет тимчасово відновив членство Олімпійського комітету Росії, а також скасував рекомендовані обмеження для російських спортсменів та команд, в тому числі вимогу виступати в нейтральному статусі.

Після цього деякі спортивні організації почали скасовувати свої обмеження щодо російських спортсменів. Інші спортивні федерації поки що їх зберігають. Багато країн Європи виступають проти участі російських спортсменів – у зв’язку зі вторгненням в Україну. Частина інших країн не заперечує повернення російських атлетів.



