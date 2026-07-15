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Новини | Міжнародні

Міжнародна федерація гандболу допустила російські й білоруські команди до змагань

Ілюстраційне фото. Матч із гандболу між Францією та Північною Македонією, Німеччина, 2024 рік
Ілюстраційне фото. Матч із гандболу між Францією та Північною Македонією, Німеччина, 2024 рік

Міжнародна федерація гандболу (IHF) допустила до участі в своїх змаганнях російських та білоруських спортсменів, а також суддів, експертів та офіційних осіб із Росії та Білорусі до участі у своїх змаганнях. Про це йдеться в пресрелізі на сайті організації 15 липня.

Федерація наголошує, що обмеження з росіян та білорусів зняли на тлі відповідного рішення Міжнародного олімпійського комітету. При цьому в організації заявили, що продовжують висловлювати солідарність з Україною і «засуджують війну, до триває в країні».

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«Водночас IHF, як і раніше, віддана захисту цінностей спорту, сприянню діалогу всередині міжнародної гандбольної сім’ї та забезпеченню того, щоб її рішення й надалі відображали рекомендації МОК та інтереси світової гандбольної спільноти», – йдеться в заяві.

7 липня Міжнародний олімпійський комітет тимчасово відновив членство Олімпійського комітету Росії, а також скасував рекомендовані обмеження для російських спортсменів та команд, в тому числі вимогу виступати в нейтральному статусі.

Після цього деякі спортивні організації стали скасовувати свої обмеження щодо російських спортсменів. Інші спортивні федерації поки що їх зберігають. Багато країн Європи виступають проти участі російських спортсменів – у зв’язку зі вторгненням в Україну. Частина інших країн не заперечує повернення російських атлетів.

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