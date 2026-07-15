Міжнародна федерація гандболу допустила російські й білоруські команди до змагань

Міжнародна федерація гандболу (IHF) допустила до участі в своїх змаганнях російських та білоруських спортсменів, а також суддів, експертів та офіційних осіб із Росії та Білорусі до участі у своїх змаганнях. Про це йдеться в пресрелізі на сайті організації 15 липня.

Федерація наголошує, що обмеження з росіян та білорусів зняли на тлі відповідного рішення Міжнародного олімпійського комітету. При цьому в організації заявили, що продовжують висловлювати солідарність з Україною і «засуджують війну, до триває в країні».

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«Водночас IHF, як і раніше, віддана захисту цінностей спорту, сприянню діалогу всередині міжнародної гандбольної сім’ї та забезпеченню того, щоб її рішення й надалі відображали рекомендації МОК та інтереси світової гандбольної спільноти», – йдеться в заяві.

7 липня Міжнародний олімпійський комітет тимчасово відновив членство Олімпійського комітету Росії, а також скасував рекомендовані обмеження для російських спортсменів та команд, в тому числі вимогу виступати в нейтральному статусі.

Після цього деякі спортивні організації стали скасовувати свої обмеження щодо російських спортсменів. Інші спортивні федерації поки що їх зберігають. Багато країн Європи виступають проти участі російських спортсменів – у зв’язку зі вторгненням в Україну. Частина інших країн не заперечує повернення російських атлетів.