Міжнародний союз сучасного п’ятиборства зняв усі санкції зі спортсменів РФ

Міжнародний союз сучасного п’ятиборства зняв усі санкції з російських спортсменів, повідомив міністр спорту та голова Олімпійського комітету Росії Михайло Дегтярьов.

«Учора волейбольна федерація повернула наші команди на міжнародні старти. Сьогодні Міжнародний союз сучасного п’ятиборства зняв усі санкції з російських спортсменів, і цей процес триватиме», – сказав Дегтярьов.

7 липня Міжнародний олімпійський комітет тимчасово відновив членство Олімпійського комітету Росії та скасував рекомендовані обмеження для російських спортсменів та команд, включно з вимогою виступати в нейтральному статусі.

Після цього Міжнародна федерація волейболу допустила російських спортсменів до міжнародних змагань. ФІФА та УЄФА вирішили поки не скасовувати свою заборону, до світового і європейського футболу росіяни ще не повертатимуться.