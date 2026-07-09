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Новини | Спорт

Міжнародний союз сучасного п’ятиборства зняв усі санкції зі спортсменів РФ

Білоруска Яна Максимова під час змагань із сучасного п’ятиборства, фото ілюстративне
Білоруска Яна Максимова під час змагань із сучасного п’ятиборства, фото ілюстративне

Міжнародний союз сучасного п’ятиборства зняв усі санкції з російських спортсменів, повідомив міністр спорту та голова Олімпійського комітету Росії Михайло Дегтярьов.

«Учора волейбольна федерація повернула наші команди на міжнародні старти. Сьогодні Міжнародний союз сучасного п’ятиборства зняв усі санкції з російських спортсменів, і цей процес триватиме», – сказав Дегтярьов.

7 липня Міжнародний олімпійський комітет тимчасово відновив членство Олімпійського комітету Росії та скасував рекомендовані обмеження для російських спортсменів та команд, включно з вимогою виступати в нейтральному статусі.

Після цього Міжнародна федерація волейболу допустила російських спортсменів до міжнародних змагань. ФІФА та УЄФА вирішили поки не скасовувати свою заборону, до світового і європейського футболу росіяни ще не повертатимуться.

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