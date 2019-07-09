Холодницький: прокуратура погодила підозру одному з міністрів та кільком головам ОДА

Спеціалізована антикорупційна прокуратура погодила підозру одному з міністрів та кільком головам обласних державних адміністрацій, повідомив керівник САП Назар Холодницький в ефірі телеканалу «Прямий» 8 липня.

«Процес роботи триває, детективи працюють. Наприклад, сьогодні ми погодили повідомлення про підозру одному з міністрів. І зараз задача детективів – належним чином вручити цю підозру. Також іде процес погодження, обговорюється процес повідомлення підозр деяким губернаторам, чинним поки що, суддям», – сказав Холодницький.

Він не уточнив імен міністра та голів ОДА.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура здійснює процесуальний нагляд у кримінальних провадженнях Національного антикорупційного бюро України. Підслідними бюро є найвищі посадові особи.