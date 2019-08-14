У Дубаї затримали командира часів громадянської війни в Таджикистані

Колишнього командира таджицьких урядових сил під час п’ятирічної громадянської війни затримали в Дубаї (Об’єднані Арабські Емірати). Його розшукують у Таджикистані за звинуваченнями у вбивстві, крадіжці, утримуванні заручників та інших злочинах.

Речник міністра внутрішніх справ розповів у коментарі Радіо Свобода, що влада Таджикистану та ОАЕ обговорює можливу екстрадицію Худжі Карімова.

За даними видання Akhbor, Карімова заарештували в ОАЕ ще 30 липня за запитом Душанбе.

Громадянська війна в Таджикистані тривала з 1992 до 1997 року, коли в Москві був підписаний мирний договір. Повстанські групи разом із ліберальними демократами та ісламістами протистояли урядовим силам, підтримуваним російськими військовими. За різними оцінками, унаслідок бойових дій загинули від 20 до 100 тисяч людей.

Карімов мав горезвісну репутацію через свою жорстокість під час конфлікту. Після війни він був заступником командувача спеціальної бригади Міністерства оборони та головою Федерації футболу Таджикистану. Згодом він виїхав до Малайзії.

Влада Таджикистану відкрила кримінальну справу проти нього у вересні 2005 року.