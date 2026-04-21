У Києві щодня хвилину мовчання оголошуватимуть через гучномовці

У Києві хвилину мовчання щодня о 9:00 оголошуватимуть через гучномовці системи оповіщення.

Як повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, у столиці завершують тестування оголошення хвилини мовчання, тепер у місті щодня о 9:00 лунає коротке голосове повідомлення про початок хвилини мовчання там, де це технічно можливо.

За даними КМДА, уже працює понад 400 точок оповіщення, триває оновлення системи, тому перелік локацій поступово розширюватимуть.

З 2025 року хвилину мовчання оголошують на Хрещатику та Майдані Незалежності, на 19 станціях метро і в наземному транспорті.

