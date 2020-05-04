Кількість хворих на COVID-19 серед військових зросла до 48 – Медичні сили ЗСУ

Станом на 4 травня серед українських військовослужбовців виявлено 48 хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19, повідомляє командування Медичних сил Збройних сил України.

«На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 311 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 107 осіб. За минулу добу зареєстровано два нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», – йдеться в зведенні.

Один з двох нововиявлених хворих перебуває в лікарні у Чернівецькій області, другий – лікується вдома. За даними Медичних сил, обидва військових не мають сиптомів захворювання.

«Аналіз захворювань серед військових та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами», – застерігають у ЗСУ.

Загалом, за даними Міністерства охорони здоров’я, станом на ранок 4 травня в Україні виявлено 12 331 хворих, з них 303 людей померли, 1 619 одужали.