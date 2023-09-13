Путін почав зустріч із Кім Чен Ином

Президент Росії Володимир Путін і його північнокорейський колега Кім Чен Ин 13 вересня почали переговори на російському далекосхідному космодромі «Восточный».

Напередодні прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявляв, що пресконференції за підсумками зустрічі не заплановано. Ймовірно, може йтися про розширення військової співпраці.

Кім Чен Ин здійснює свою першу закордонну поїздку після пандемії, під час якої Північна Корея запровадила жорсткий прикордонний контроль на понад три роки.

12 вересня стало відомо, що поїзд лідера Північної Кореї Кім Чен Ина перебуває на території Росії.

Кім Чен Ин здійснює свою першу закордонну поїздку після пандемії, під час якої Північна Корея запровадила жорсткий прикордонний контроль на понад три роки.

У 2019 році він також їздив у Росію на зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним.

Раніше газета The New York Times повідомляла, що Кім Чен Ин планує отримати від Путіна більш сучасні технології для космічної галузі та підводного флоту і продовольчу допомогу.

Росія, як неодноразово повідомляла західна розвідка, розраховує на запаси корейських боєприпасів та снарядів.

Режим у КНДР – один із двох у світі, разом із сирійським, які відкрито підтримали Москву у війні проти України. Але Пхеньян перебуває під жорсткими санкціями Заходу. Вашингтон заявив, що готовий запровадити нові обмеження, якщо Путін і Ин домовляться про постачання боєприпасів для РФ.

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