Найбільша німецька газета Bild вийшла з викрійкою кіпи на першій шпальті

Найбільша німецька газета Bild, щоденний наклад якої складає близько трьох з половиною мільйонів примірників, розмістила на першій шпальті номера за понеділок викрійку єврейської кіпи. Таким чином видання відреагувало на заяву уповноваженого уряду ФРН із боротьбb з антисемітизмом Фелікса Кляйна.

«Покажіть солідарність зі своїми єврейськими сусідами, зробіть власну кіпу в чотири простих кроки і покажіть своє знамено проти антисемітизму», – йдеться на сторінках Bild.

Минулого тижня Фелікс Кляйн заявив, що задля безпеки євреям, які проживають в Німеччині, краще відмовитися від появи в публічних місцях у кіпі. Чиновник мотивував це ослабленням «стримуючих механізмів в суспільстві» і проявами «жорстокості» щодо людей, які сповідують іудаїзм.

Слова Кляйна обурили президента Ізраїлю Реувена Рівліна, який у відповідь нагадав, що влада Німеччини має зобов’язання перед єврейською громадою і застеріг уряд ФРН від поступок антисемітам.