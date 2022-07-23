Ракетні удари РФ по Кіровоградщині: загинули троє людей, 9 поранені – голова ОВА

Внаслідок російських ракетних ударів по Кіровоградській області вранці 23 липня загинули троє людей, зокрема один військовий, ще дев’ятеро військових поранені, повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

«Наразі ведуться рятувальні роботи і надається необхідна допомога людям, які постраждали. Постраждали і військовослужбовці. Дев’ять із них поранені, один загинув. Два працівники відомчої охорони – охоронці трансформаторної підстанції, за попередньою інформацією, загинули. Ось така ситуація», – сказав Райкович в ефірі телемарафону.

Раніше у своєму телеграмі голова ОВА повідомив, що Росія випустила 13 ракет по Кропивницькому – вісім ракет «Калібр» морського базування і п’ять ракет Х-22 з літака ТУ-22М3.

Напередодні ввечері у Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія в акваторії Чорного моря утримує в готовності два носії високоточної зброї сумарним залпом до 16 крилатих ракет типу «Калібр».