Росія випустила 13 ракет по Кропивницькому, є загиблі й поранені – ОВА

Російські військові вранці 23 липня випустили 13 ракет по Кропивницькому, внаслідок чого є загиблі й поранені, а також пошкоджені інфраструктурні об’єкти, повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

«Сьогоднішній ранок – із ворожими прильотами. 13 ракет (вісім ракет «Калібр» морського базування і п’ять ракет Х-22 з літака ТУ-22М3). Поцілено в інфраструктурні об’єкти за межами обласного центру. Зокрема, у військовий аеродром «Канатове» і в один з об’єктів «Укрзалізниці». Є загиблі і поранені. На місці працюють рятувальні та піротехнічні підрозділи», – написав Райкович у телеграмі.

Точного числа загиблих і постраждалих він не навів.

За словами голови ОВА, наразі без світла в обласному центрі залишається частина одного з мікрорайонів, працюють аварійні бригади обленерго.

Напередодні ввечері у Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія в акваторії Чорного моря утримує в готовності два носії високоточної зброї сумарним залпом до 16 крилатих ракет типу «Калібр».

21 липня представник Головного управління розвідки МОУ Вадим Скібіцький повідомив, що Росія використала до 60% своїх запасів «високоточного» озброєння.

За останніми даними президента Володимира Зеленського, Росія застосувала проти України уже понад три тисячі крилатих ракет.