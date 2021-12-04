Клімкін прокоментував слова Зеленського щодо нього і Харківських угод

Міністр закордонних справ України у 2014–2019 роках Павло Клімкін заявив, що жодним чином не був причетний до Харківських угод і навіть попереджав про наслідки таких домовленостей. Про це він повідомив у програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю».

«До Харківських угод я не мав жодного дотику. В принципі жодного дотику. Я, до речі, дуже добре пам’ятаю, як я тоді розмовляв з колишнім міністром Грищенком і казав, що це фактично може радикально ускладнити будь-який процес і євроінтеграції, і будь-якого просування на Захід. Але він був налаштований балансувати і казати, що в якийсь момент потрібно визначити баланс. Але стосовно Харківських угод хай відповідають ті, хто до цього був долучений», – прокоментував Клімкін.

Клімкін також розповів в ефірі Радіо Свобода, що в період підписання Харківських угод він відповідав лише за два напрямки – відносини з ЄС та США.

«По-перше, я був директором департаменту ЄС. А потім я був заступником міністра. І я відповідав тільки за два напрямки – за ЄС і за відносини зі США. Також ще за міжнародні організації. І так само був керівником нашої делегації на переговорах про асоціацію України з ЄС», – пояснив ексміністр закордонних справ України.

26 листопада під час пресмарафону президент України Володимир Зеленський, коментуючи причетність заступника секретаря РНБО Руслана Демченка до Харківських угод, озвучив ім’я Павла Клімкіна.

«На посаді заступника міністра закордонних справ він (Демченко – ред.) не підписував ніякі Харківські угоди. Але є правоохоронні органи, хай вони розслідують. Пан Єлісєєв також був заступником міністра закордонних справ, який працює у команді Порошенка, а також пан Клімкін. Всі вони після Харківських угод працювали у владі Петра Порошенка. Пан Демченко навіть не доповідав про це у Верховній Раді. І голосувала Верховна Рада (за Харківські угоди)...», – сказав, серед іншого президент.

Водночас у листопаді цього року «Схеми» опублікували докази, які свідчать, що Руслан Демченко у 2010-му лобіював так звані Харківські угоди, за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму і обставини підготовки та ратифікації яких на предмет державної зради зараз перевіряє СБУ. Журналісти відшукали в архіві Верховної Ради стенограму закритого засідання безпекового парламентського комітету за 26 квітня 2010 року, члени якого визначались, чи рекомендувати депутатам ратифікувати Харківські угоди.

Від МЗС на засідання тоді прийшов Руслан Демченко – на той момент заступник міністра закордонних справ. Згідно зі стенограмою, йшлося у розслідуванні, Демченко переконував депутатів підтримати розгляд законопроєкту про ратифікацію угоди у сесійній залі. Одним із аргументів, наведених тоді Демченком, була висока ціна на російський природний газ для України. На тому ж засіданні, відповідно до стенограми, він просував тезу, що Харківські угоди і російський флот в Криму – це стабільність для України.

Раніше у МЗС заявляли, що Демченко «не був причетний до підготовки» угод, а секретар РНБО Данілов стверджував, що якщо він «брав участь, то теж має нести відповідальність».

У 2021 році РНБО доручила СБУ проаналізувати обставини підготовки і ратифікації Харківських угод. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, це рішення Верховної Ради згодом стало однією з причин російської анексії Криму та вплинуло на початок бойових дій на Донбасі у 2014 році.

У СБУ повідомляли, що розпочали досудове розслідування «за фактом вчинення державної зради у період з 2008 по 2010 роки». Кримінальне провадження відкрили «щодо службових осіб органів державної влади». За попередніми даними СБУ, підписання угод призвело до збільшення кількості особового складу військових формувань і спецслужб РФ, які згодом були причетні до анексії Криму.

Під час пресмарафону Зеленський також не відповів на запитання журналіста щодо призначення Демченка на посаду, не зважаючи на те, що він був у переліку осіб, які за ознаками потрапляють під дію закону «Про очищення влади».

Раніше «Схеми» з’ясували, що Демченко підпадав під люстрацію, але його ім’я і прізвище, зникло з сайту Міністерства юстиції, де він був зазначений у списку осіб, яким заборонено обіймати державну посаду. «Схеми» звернулись до керівника ОП із проханням повідомити, чи завершена люстраційна перевірка щодо Демченка і якими були її результати. Андрій Єрмак повідомив, що вона проведена, і є відповідна довідка, але надати її не можуть, адже «довідці присвоєно гриф обмеження «Для службового користування».

«Схеми» також надіслали низку запитань до Демченка з проханням про коментар. В РНБО відповіли, що «організація інтерв’ю найближчим часом є неможливою, зважаючи на щільний графік його роботи».

Руслан Демченко з 2010-го до 2014 року працював заступником міністра закордонних справ. У вересні 2014-го був призначений радником президента Петра Порошенка, у липні 2019-го – радником Володимира Зеленського, а з червня 2020-го – першим заступником секретаря РНБО.

Харківські угоди були підписані 21 квітня 2010 року. Відповідно до цих домовленостей, термін перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі було продовжено до 2042 року. Низка українських та західних експертів зазначили, що ці події в подальшому сприяли анексії Криму.