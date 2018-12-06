У МЗС розповіли про зустріч Клімкіна та Сійярто

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів своєму угорському колезі Петеру Сійярто про напад Росії на українські кораблі в акваторії Керченської протоки та закликав офіційний Будапешт долучитися до «заходів міжнародної спільноти зі стримування російського агресора», повідомила прес-служба МЗС.

Також міністри домовилися активізувати міжрегіональну співпрацю та прискорити реалізацію спільних прикордонних інфраструктурних проектів і обговорили впорядкування надання угорської допомоги в розвиток Закарпаття.

Крім того, Клімкін розповів Сійярто про «кроки української сторони у питанні імплементації закону «Про освіту».

Зустріч відбулася в італійському місті Мілані.

Відносини між Україною та Угорщиною загострилися у зв’язку з новим українським законом про освіту, який набрав чинності 28 вересня 2017 року. Офіційний Будапешт побачив порушення прав угорської меншини у нормі закону щодо обов’язкового отримання освіти державною мовою. Через це Угорщина блокує зустрічі в рамках співпраці України з ЄС і НАТО.

Офіційний Київ ці звинувачення відкидає.