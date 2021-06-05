«Ми абсолютно прозорі»: Кличко про роботу евакуаторів і про паркінги

Київський міський голова Віталій Кличко в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода заперечив думку про те, що евакуація неправильно припаркованих автомобілів є корупційним заходом.

«Що стосується евакуації, все робиться прозоро. Це спекуляція, що там якась корупційна схема. Взагалі немає! Ми абсолютно прозорі. Запрошую, якщо є можливість, правоохоронців – нехай вони перевірять. Я дам завдання, щоб розклали всі складові», – сказав він у «Суботньому інтерв’ю».

При цьому він наголосив: «Але я вважаю злочином, коли стоїть знак «паркування заборонено», а паркують там, де хочуть».

За словами Кличка, зараз у Києві побудували новий паркінг: «Біля зоопарку – найсучасніший, я вважаю, в країні, на 500 автівок. Він також уже заповнений. Люди користуються».

Міський голова розповів і про плани подальшого розвитку паркувальних можливостей у Києві.

«Зараз місто, а особливо центр, щільно забудоване. І ми розглядаємо багато проєктів підземних паркінгів, шукаємо інвесторів, тому що це недешеві проєкти, але якісні і дають гарний прибуток на довгострокові інвестиції. І зараз вже «Київське інвестиційне агентство» запропонувало біля парку Шевченка і на Михайлівській площі біля МЗС підземний паркінг, на Подолі, в урочищі Кожум’яки буде підземний паркінг», – розповів Кличко.

У Києві, де переповненість шляхів транспортними засобами особливо велика, так само вкрай гостро постає питання щодо паркування автомобілів – і щодо можливостей знайти дозволене і фінансово прийнятне місце для цього, і щодо боротьби з автами, запаркованими в заборонених місцях – це одне з найчастіших порушень правил дорожнього руху в місті.

Останнє питання вирішується, серед іншого, шляхом евакуації автомашин, які заважають рухові, на спеціальні штрафні майданчики. Евакуатори запроваджували, забороняли і знову повертали кілька разів. Критики цього способу стверджують, що цей спосіб сприяє корупції.