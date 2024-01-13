Пожежа у ТРЦ Києва: Кличко каже про трьох постраждалих

Рятувальники ліквідували пожежу в Солом’янському районі Києва, яка сталася в торговельно-розважальному центрі «Космополіт», повідомив міський голова Віталій Кличко.

За словами Кличка, «до медиків наразі звернулися троє постраждалих від пожежі в ТРЦ «Космополіт».

«Жінка та чоловік, які там працюють та 8-річна дівчинка, яка перебувала в торговельному центрі. Всі – зі скаргами на отруєння продуктами горіння. Медики їм надали допомогу на місці. Від госпіталізації постраждалі відмовилися», – розповів Кличко.

«Екстрені служби продовжують працювати на місці», – додав мер Києва.

За інформацією Державної служби надзвичайних ситуацій, пожежу локалізували о 17:36 та о 17:42 ліквідували на площі 50 кв. м.

Раніше Кличко повідомляв, що внаслідок пожежі постраждала одна жінка, медики надали їй допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилась.

Увечері 13 січня спалахнула пожежа у ТРЦ у Солом’янському районі, триває евакуація людей, повідомив Кличко.