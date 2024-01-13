Кличко: через пожежу у столичному ТРЦ постраждала жінка

У Києві загасили пожежу у торговому центрі «Космополіт» у Солом’янському районі, розповів мер столиці Віталій Кличко ввечері 13 січня.

«У ТРЦ «Космополит», де сталося загоряння на 4 поверсі будівлі, ліквідували пожежу. Екстрені служби продовжують працювати на місці», повідомив він.

За його словами, з будівлі евакуювали близько 200 людей.

Мер також додав, що до медиків звернулася одна постраждала жінка, вона скаржиться на отруєння продуктами горіння.

«Медики їй надали допомогу на місці. Від госпіталізації жінка відмовилася», – розповів Кличко.

Увечері 13 січня спалахнула пожежа у ТРЦ у Солом’янському районі, триває евакуація людей, повідомив Кличко.

Раніше у Дніпрі в ніч проти 6 січня спалахнула масштабна пожежа, горів ангар із обладнанням та автобусами. У ДСНС казали, що надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Березинська Індустріального району міста Дніпро.

Рятувальники по прибуттю встановили, що пожежа спалахнула на території приватного підприємства в одноповерховій будівлі (ангарі). Там знаходилися транспортні засоби, а саме автобуси та обладнання.