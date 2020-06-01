У Києві на карантин закрили жіночий монастир

У Києві закрили на карантин ще один монастир – спалах коронавірусу зафіксували у Свято-Вознесенському Фролівському монастирі. Про це на брифінгу 1 червня повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Найбільше випадків захворювання зафіксували за минулу добу в Подільському районі – 23 хворих. Це зумовлено спалахом захворювання у Свято-Вознесенському Флорівському жіночому монастирі. Там коронавірус за останні кілька днів виявили у 26 служительок. З них за минулу добу – у 22. Упродовж вихідних до лікарень столиці госпіталізували вісьмох черниць», – зазначив мер.

Наразі у монастирі проводять дезінфекцію.

Кличко закликав киян не нехтувати карантинними правилами, адже через послаблення карантину ситуація з поширенням коронавірусу може «вирватися з-під контролю».

«Щоб нам знову не довелося повертатися до карантину, якщо кількість хворих збільшуватиметься і досягне параметрів, які місто визначило для перегляду послаблень», – наголосив Кличко.

Станом на ранок 1 червня в Україні виявили 24 012 випадків інфікування коронавірусом. Померли 718 людей, одужали 9 690.