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07 листопада 2019, Київ 09:38
Новини | Політика

«Нехай перевіряють» – Кличко про справу НАБУ

Міський голова Києва Віталій Кличко

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Інформації про те, що Національне антикорупційне бюро відкрило провадження щодо мера Києва Віталія Кличка та його двох заступників навмисне надають сенсаційного характеру в інформаційному полі, заявив міський голова Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Україна».

«Цій «новині» вже майже три тижні. І зараз так звані «друзі» розганяють її вже не першою хвилею в інформаційному полі. Неназваний скаржник – фізична особа – звернувся до суду, щоб той зобов’язав НАБУ відкрити провадження. Перспективи ця справа не має, я переконаний. І мені дуже смішно, що там йдеться ще й про нібито держзраду. Нехай перевіряють», – сказав Кличко.

/**/ /**/ Кличко вважає, що Богдан вчинив кримінальне правопорушення, коли звернувся до Кабміну з листом щодо його звільнення
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6 листопада Вищий антикорупційний суд України повідомив про те, що зобов’язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження щодо київського міського голови Віталія Кличка. Повідомлялося, що у жовтні неназваний скаржник звинуватив Кличка і двох заступників голови КМДА в низці злочинів, зокрема за статтями про зловживання владою, неправомірну вигоду, привласнення, розтрату майна, службовому підробленні тощо. Також серед звинувачень була вказана і «державна зрада».

Уряд 4 вересня погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. За словами прем’єра Олексія Гончарука, ухвалу Кабміну ще має погодити президент Володимир Зеленський. Утім президент досі не підписав звільнення Кличка з посади голови КМДА. Зеленський раніше казав, що підтримує ідею щодо розділення функцій міськголови Києва та керівника КМДА.

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