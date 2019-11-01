Кличко написав заяву в Нацполіцію на «самоправство» Богдана

Міський голова Києва Віталій Кличко, чиє звільнення з посади голови КМДА вже погодив Кабмін і досі розглядає президент Володимир Зеленський, просить Національну поліцію відкрити кримінальне провадження щодо «самоправства» голови Офісу президента Андрія Богдана. Про це йдеться в заяві очільника Києва до правоохоронців, яка опинилася в розпорядженні Радіо Свобода.

Відповідно до документу до Головного управління Національної поліції Києва, Віталій Кличко вважає, що Андрій Богдан вчинив кримінальне правопорушення, коли звернувся до Кабміну з листом щодо його звільнення – оскільки такі дії, на його думку, не належать до його посадових обов’язків як голови ОП.

«З урахуванням того, що керівник Офісу президента України не наділений повноваженням щодо ініціювання звільнення голови КМДА, однак, вчинив дії направлені на усунення Кличка В. В. з посади голови КМДА, що свідчить про здійснення Богданом А. Й. самовільного та всупереч установленого порядку вчинення дій щодо звільнення Кличка В. В. із займаної посади», – відзначає у своїй заяві Кличко.

У зв’язку з цим він просить правоохоронців внести відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань і розпочати розслідування «незаконних дій» Андрія Богдана.

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«Вважаю, що з огляду на вказані обставини дана заява містить достатньо фактів на підтвердження того, що в діях Керівника офісу президента А. Богдана міститься склад кримінального правопорушення, передбачений статтею 356 КК України («самоправство» – ред.)», – йдеться в документі.

Крім того, нинішній очільник Києва вказує в документі, що однією з підстав внесення Кабміном подання щодо його звільнення з посади голови КМДА є «закінчення строку повноважень президента».

«З урахувань того, що головою КМДА може бути лише Київський міський голова, який обирається на виборах до місцевого самоврядування, тобто згідно з установленим порядком, головою КМДА назначається особа, яка обрана міським головою, а спонукання до звільнення голови з посади всупереч визначеним нормам є кримінальним провопорушенням», – підсумовує очільник Києва.

Андрій Богдан поки не відреагував на звернення Віталія Кличка до Нацполіції.

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Радіо Свобода також окремо звернулась до Офісу президента по коментар.



Наприкінці вересня Віталій Кличко вже подав позов проти голови ОП Андрій Богдана до суду. На думку міськголови Києва, керівник Офісу президента перевищив свої повноваження, коли подав лист до Кабміну, який і став підставою розгляду урядом подання на звільнення з посади голови КМДА. У позовній заяві Кличко наголосив, що такі питання – виключні повноваження президента й уряду.



А в другому позові Віталій Кличко вимагав визнати протиправними дії уряду щодо внесення президенту подання від 4 вересня про звільнення і просить скасувати відповідну пропозицію прем’єра Гончарука.



Кабінет Міністрів України 4 вересня погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. За словами прем’єра Олексія Гончарука, ухвалу Кабміну ще має погодити президент Володимир Зеленський.



Утім, станом на середину жовтня президент не підписав звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА. Під час пресмарафону 10 жовтня Володимир Зеленський заявив, що «ще думає про це» – і пообіцяв поговорити з очільником Києва перед тим, як вирішити питання щодо КМДА. Також президент відзначив, що підтримує ідею щодо розділення функцій міськголови Києва та керівника КМДА.