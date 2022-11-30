Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Кличко: можливість зарядити гаджети з’явилася на 19 станціях київського метро

Найбільше станцій із зарядками, за даними Кличка, буде на синій лінії (фото ілюстраційне)

На частині станцій Київського метрополітену з’явилася можливість зарядити мобільні телефони та інші пристрої, повідомив мер столиці Віталій Кличко 30 листопада.

«На 19 станціях столичного метрополітену облаштовані точки з USB-зарядками, де доступна можливість підзарядити мобільні телефони та інші гаджети», – повідомив він.

USB-зарядки з’явилися на платформах станцій:

  • Червона лінія: «Академмістечко», «Житомирська», «Нивки», «Берестейська»
  • Синя лінія: «Теремки», «Іподром», «Виставковий центр», «Васильківська», «Голосіївська», «Деміївська», «Тараса Шевченка», «Почайна», «Мінська», «Героїв Дніпра»
  • Зелена лінія: «Бориспільська», «Харківська», «Позняки», «Осокорки», «Видубичі»

«Мережа точок для підзарядки телефонів на станціях метро буде розширюватися. Інформацію про нові локації оперативно оприлюднюватиме метрополітен», – додав мер Києва.

27 листопада голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія запропонував меру столиці Віталію Кличку за тиждень разом проінспектувати «Пункти незламності» в Києві.

Кличко, зі свого боку, закликав утриматися від маніпуляцій щодо роботи «Пунктів незламності».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG