Кличко: можливість зарядити гаджети з’явилася на 19 станціях київського метро

На частині станцій Київського метрополітену з’явилася можливість зарядити мобільні телефони та інші пристрої, повідомив мер столиці Віталій Кличко 30 листопада.

«На 19 станціях столичного метрополітену облаштовані точки з USB-зарядками, де доступна можливість підзарядити мобільні телефони та інші гаджети», – повідомив він.

USB-зарядки з’явилися на платформах станцій:

Червона лінія: «Академмістечко», «Житомирська», «Нивки», «Берестейська»

Синя лінія: «Теремки», «Іподром», «Виставковий центр», «Васильківська», «Голосіївська», «Деміївська», «Тараса Шевченка», «Почайна», «Мінська», «Героїв Дніпра»

Зелена лінія: «Бориспільська», «Харківська», «Позняки», «Осокорки», «Видубичі»

«Мережа точок для підзарядки телефонів на станціях метро буде розширюватися. Інформацію про нові локації оперативно оприлюднюватиме метрополітен», – додав мер Києва.

27 листопада голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія запропонував меру столиці Віталію Кличку за тиждень разом проінспектувати «Пункти незламності» в Києві.

Кличко, зі свого боку, закликав утриматися від маніпуляцій щодо роботи «Пунктів незламності».