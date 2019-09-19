Кличко просить Верховну Раду призначити дострокові вибори в Києві

Мер Києва Віталій Кличко просить Верховну Раду розпустити Київську міську раду та призначити у столиці дострокові вибори.

«Нагадаю, у вівторок, під час консультацій із лідерами всіх фракцій Київради, ми домовилися про проведення сесії сьогодні. Усі говорили про готовність зібратися заради розв’язання гострих питань для міста. Але все робиться для дестабілізації ситуації в столиці», – сказав Кличко.

19 вересня Верховна Рада включила до порядку денного сесії законопроєкт, який передбачає проведення позачергових виборів голови та депутатів Київської міської ради 8 грудня.

Кличко заявляв про наміри брати участь у наступних виборах мера Києва.

Кабінет міністрів України 4 вересня погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Кличко назвав це рішення незаконним.

Віталій Кличко, обраний Київським міським головою у травні 2014 року, був призначений головою КМДА в червні того ж року.

Відповідно до чинного законодавства, з одного боку, голів місцевих державних адміністрацій призначає на посаду президент України за поданням Кабінету міністрів на строк повноважень президента; в разі обрання нового президента голови місцевих держадміністрацій продовжують здійснювати свої повноваження до призначення нових голів.

Крім того, президент має право достроково припинити повноваження голів місцевих держадміністрацій тільки у двох випадках: у разі прийняття відставки голови відповідної держадміністрації чи подання прем’єр-міністра про таке дострокове припинення повноважень.

З іншого боку, через столичний статус Києва саме Київська міська державна адміністрація, на відміну від усіх інших держадміністрацій, має особливості: вона є також виконавчим органом Київської міської ради.

Конституційний суд України раніше дійшов висновку, що Київську міську державну адміністрацію може очолювати лише особа, що обрана Київським міським головою і очолює міськраду; таким чином, тільки її президент України має призначати головою Київської міської державної адміністрації.