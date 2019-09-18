Кличко заявив, що братиме участь у наступних виборах мера столиці

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що братиме участь у наступних виборах мера столиці. Як інформує сайт КМДА, про це він сказав напередодні, додавши, що також поведе свою політичну силу до Київської міської ради.

«Я буду боротися. За самоврядування в столиці, за інтереси киян, за місто Київ і Україну… На наступних виборах я балотуватимусь на посаду мера столиці та вестиму свою політичну силу в Київраду», – сказав Кличко.

Він зазначив, що фактично передвиборча кампанія вже розпочалася, і як стверджує Кличко, ведеться «чорнушна кампанія» проти нього.

Кабінет міністрів України 4 вересня погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Кличко назвав це рішення незаконним.

Віталій Кличко, обраний Київським міським головою у травні 2014 року, був призначений головою КМДА в червні того ж року.

Нині у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про проведення позачергових виборів голови та депутатів Київської міської ради 8 грудня.

Відповідно до чинного законодавства, з одного боку, голів місцевих державних адміністрацій призначає на посаду президент України за поданням Кабінету міністрів на строк повноважень президента; в разі обрання нового президента голови місцевих держадміністрацій продовжують здійснювати свої повноваження до призначення нових голів.

Крім того, президент має право достроково припинити повноваження голів місцевих держадміністрацій тільки у двох випадках: у разі прийняття відставки голови відповідної держадміністрації чи подання прем’єр-міністра про таке дострокове припинення повноважень.

З іншого боку, через столичний статус Києва саме Київська міська державна адміністрація, на відміну від усіх інших держадміністрацій, має особливості: вона є також виконавчим органом Київської міської ради.

Конституційний суд України раніше дійшов висновку, що Київську міську державну адміністрацію може очолювати лише особа, що обрана Київським міським головою і очолює міськраду; таким чином, тільки її президент України має призначати головою Київської міської державної адміністрації.