Кличко повідомив про домовленість з лідерами фракцій провести сесію Київради 19 вересня

Наступна сесія Київради повинна відбутися 19 вересня, заявив за підсумками консультацій з керівниками депутатських фракцій Київради 17 вересня столичний мер Віталій Кличко.

«Я ініціював консультації з головами депутатських фракцій та груп щодо дострокового припинення повноважень Київради VIII скликання. Така зустріч – консультації – відбулися. Ми з лідерами всіх п’яти фракцій домовилися про проведення сесії. Нам потрібно розв’язувати гострі на сьогодні питання для міста. Це і соціальні виплати, і надбавки освітянам, і зарплата транспортникам, підготовка до опалювального сезону. Це ті питання, що необхідно вирішити невідкладно», – сказав Кличко.

Він також зазначив, що 18 вересня голови фракцій проведуть засідання і з’ясують кількість депутатів, що прийдуть на сесію.

Кабінет міністрів України 4 вересня погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Кличко назвав це рішення незаконним.

12 вересня після тривалої перерви засідання Київради не відбулось через відсутність кворуму. Кличко оголосив про початок консультацій з головами фракцій та груп щодо дострокового припинення повноважень Київради VIII скликання.

Нині у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про проведення позачергових виборів голови та депутатів Київської міської ради 8 грудня.

Відповідно до чинного законодавства, з одного боку, голів місцевих державних адміністрацій призначає на посаду президент України за поданням Кабінету міністрів на строк повноважень президента; в разі обрання нового президента голови місцевих держадміністрацій продовжують здійснювати свої повноваження до призначення нових голів.

Крім того, президент має право достроково припинити повноваження голів місцевих держадміністрацій тільки у двох випадках: у разі прийняття відставки голови відповідної держадміністрації чи подання прем’єр-міністра про таке дострокове припинення повноважень.

З іншого боку, через столичний статус Києва саме Київська міська державна адміністрація, на відміну від усіх інших держадміністрацій, має особливості: вона є також виконавчим органом Київської міської ради.

Конституційний суд України раніше дійшов висновку, що Київську міську державну адміністрацію може очолювати лише особа, що обрана Київським міським головою і очолює міськраду; таким чином, тільки її президент України має призначати головою Київської міської державної адміністрації.