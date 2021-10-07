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Новини | Суспільство

У КМДА заявляють, що не відстороняли ректорку Київської академії мистецтв від посади

Департамент культури також заперечив намір передати землю Академії під забудову

У Київській міській державній адміністрації на запит Радіо Свобода прокоментували ситуацію навколо Київської академії мистецтв.

Раніше видання «РБК» повідомляло про конфлікт між керівництвом закладу та спільнотою батьків, в результаті якого кілька батьків нібито вимагали відсторонити ректорку Ольгу Бенч від виконання обов’язків.

«Контракт між Департаментом культури та ректором МЗВО «КАМ» Ольгою Бенч є чинним. Наразі Бенч Ольга Григорівна не відсторонена від виконання своїх обов’язків», – йдеться у листі Департаменту.

Департамент культури також заперечив намір передати землю Академії під забудову.

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«Цільовим призначенням (використання) земельної ділянки е обслуговування та експлуатація учбово-адміністративного комплексу і будівництво та експлуатація 2-ї черги комплексу з фоно-аудіо- лазерозаписуючим комплексом Київської дитячої Академії мистецтв. Департамент культури не має наміру вищезазначену земельну ділянку передати під приватну забудову», – повідомляють у КМДА.

У листі зазначена ділянка з кадастровим номером 8000000000:78:094:0080, на якій безпосередньо розташований заклад. Земля навколо нього, згідно з картою, призначена для будівництва середньої школи №3, хоча, як стверджували журналісти, може йтися про будівництво приватного закладу.

У вересні депутат Київської міської ради Владислав Трубіцин («Слуга народу») повідомив, що робоча група з перевірки діяльності КАМ підтримала призупинення повноважень ректорки Ольги Бенч на час перевірки роботи Академії. Група також рекомендувала Департаменту культури КМДА розірвати контракт із Бенч.

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