У КМВА повідомили про наслідки пожежі біля озера Тягле

Внаслідок вчорашньої пожежі на Осокорах у Києві вигоріло близько 3 гектарів території, зокрема і частина ландшафтного заказника «Осокорківські луки», це попередні дані – повідомив голова Київської військової обласної адміністрації Сергій Попко.

«Якої саме шкоди завдав вогонь системі заповідних водно-болотних угідь, з’ясують екологи. Територія має природоохоронний статус – знищення флори та фауни там суворо заборонено. За такі дії, кримінальний кодекс України передбачає штраф 8,5 млн грн або позбавлення волі на 3 роки», – написав він у телеграмі.

Голова КМВА нагадав, що ще вчора він звернувся до правоохоронців щодо розслідування події. За його словами, розглядатимуться всі версії, в тому числі і вірогідний підпал. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції.



Ввечері 5 березня у Києві біля озера Тягле виникла пожежа на площі близько 3 гектарів, її ліквідували близько півночі. Рятувальники зафіксували загоряння сухої трави та очерету на відкритій території.

Громадська організація «Екопарк «Осокорки» заявила, що пожежу спричинив підпал.

Активісти виступають за створення природного парку замість забудови південних Осокорків. Йдеться про будівництво ЖК «Патріотика» – його девелопером був банк «Аркада», який у серпні 2020 року Національний банк відніс до неплатоспроможних. Компанія «Столиця груп» мала добудувати житло ошуканим інвесторам. Утім, активісти називають цю забудову незаконною і влітку через це зверталися до Офісу генерального прокурора. У «Столиці груп» заявляли, що мають усі необхідні дозволи.