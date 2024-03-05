У Києві загасили пожежу поблизу озера Тягле – влада

Пожежники загасили вогонь поблизу озера Тягле неподалік житлового масиву Осокорки на лівому березі столиці, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

«На місці ще продовжують чергувати дві одиниці спецтехніки ДСНС, снігоболотохід «Богун» та фахівці підрозділу БПЛА», – ідеться в повідомленні, оприлюдненому опівночі 6 березня.

За пів години до цього КМДА інформувала про локалізацію загоряння.

Громадська організація «Екопарк «Осокорки» заявила, що пожежу спричинив підпал.

Активісти виступають за створення природного парку замість забудови південних Осокорків. Йдеться про будівництво ЖК «Патріотика» – його девелопером був банк «Аркада», який у серпні 2020 року Національний банк відніс до неплатоспроможних. Компанія «Столиця груп» мала добудувати житло ошуканим інвесторам. Утім, активісти називають цю забудову незаконною і влітку через це зверталися до Офісу генерального прокурора. У «Столиці груп» заявляли, що мають усі необхідні дозволи.