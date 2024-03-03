Піротехніки ДСНС знешкодили авіабомбу, що впала на приватне подвір’я в Торецьку

Піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій вилучили та знешкодили з території приватного будинку у місті Торецьк Донецької області авіаційну бомбу КАБ-250, пише ДСНС у телеграмі.

«В господарчій споруді на території приватного домоволодіння було виявлено нерозірвану авіаційну бомбу КАБ-250, яка впала та не здетонувала під час авіаудару по місту Торецьк», – йдеться у повідомленні.



Повідомляється, що вчора рятувальники евакуювали 14 людей із десяти прилеглих житлових будинків, де було виявлено снаряд, а сьогодні КАБ-250 «знищили у встановленому порядку».

Раніше, 2 березня, армія Росії атакувала керованими авіабомбами (КАБ) околиці Куп’янська на Харківщині. Отримав поранення волонтер.

Також, за даними поліції, бомбами цього типу РФ зруйнувала будівлю залізничного вокзалу у Костянтинівці на Донеччині у ніч на 25 лютого. В обласній військовій адміністрації повідомляли про одну поранену людину внаслідок цього обстрілу.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.