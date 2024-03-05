ДСНС: у Києві горить очерет і суха трава поблизу озера Тягле, триває гасіння

У Києві триває ліквідація загоряння в екосистемі в районі житлового масиву Осокорки на лівому березі, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій увечері 5 березня.

«Станом на 21:20 поблизу озера Тягле на відкритій території сталося загорання сухої трави та очерету декількома осередками. Площа пожежі складає близько 3 гектарів. Гасіння пожежі значно ускладнено відсутністю шляхів підʼїзду для пожежної техніки. Територія підтоплена», – йдеться в повідомленні.

На місці працюють шість одиниць техніки та 18 рятувальників.

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Згодом Київська міська державна адміністрація повідомила, що рятувальники задіяли дрони та болотоходи

Водночас громадська організація «Екопарк «Осокорки» заявила, що пожежу спричинив підпал.

Активісти виступають за створення природного парку замість забудови південних Осокорків. Йдеться про будівництво ЖК «Патріотика» – його девелопером був банк «Аркада», який у серпні 2020 року Національний банк відніс до неплатоспроможних. Компанія «Столиця груп» мала добудувати житло ошуканим інвесторам. Утім, активісти називають цю забудову незаконною і влітку через це зверталися до Офісу генерального прокурора. У «Столиці груп» заявляли, що мають усі необхідні дозволи.