Розвідки США і Південної Кореї: КНДР готує чергове ядерне випробування

Розвідки США і Південної Кореї виявили, що Північна Корея обладнує свій північно-східний полігон для чергового ядерного випробування.

США, Південна Корея і Японія «готуються до можливих непередбачуваних обставин», повідомив спеціальний представник США у Північній Кореї Сун Кім на тристоронній зустрічі з колегами в Сеулі, повідомляє агентство AP.

«За даними США, КНДР на своєму полігоні Пунгері готується провести сьоме ядерне випробування. Ці відомості узгоджуються з нещодавніми публічними повідомленнями КНДР», – заявив Сун Кім.

2022 року Північна Корея провела 17 ракетних випробувань, у тому числі міжконтинентальної балістичної ракети. Ця хвиля випробувань та можлива підготовка до ядерних вибухів, на думку іншого учасника зустрічі, представника Японії Фунакоші Такехіро, наголошують на необхідності більш рішучого міжнародного реагування.

У той час, як у Сеулі обговорюють північнокорейські ядерні випробування, в Женеві проходить міжнародна Конференція з роззброєння. У четвер її головою став посол Північної Кореї. Хан Тхе Сон обійняв цю посаду згідно з алфавітною чергою.

«КНДР, як і раніше, сприяє роззброєнню і миру в усьому світі і надає великого значення роботі конференції», – заявив Хан Тхе Сон. Десятки неурядових організацій закликали країни залишити конференцію на знак протесту, проте багато держав воліли направити туди дипломатів нижчого рівня. США, країни Євросоюзу, Південна Корея та низка інших скористалися нагодою ще раз засудити КНДР за порушення міжнародного права.

«Ми, як і раніше, серйозно стурбовані безрозсудними діями КНДР, які підривають саму цінність Конференції з роззброєння», – заявила посол Австралії Аманда Горлі, виступаючи від імені групи країн. Хан Тхе Сон відповів, що взяв її заяву до уваги.

Наприкінці травня Північна Корея запустила три балістичні ракети у бік Японського моря. Наступного дня після запуску на засіданні Ради безпеки ООН США запропонували резолюцію щодо запровадження додаткових санкцій проти КНДР. Росія та Китай наклали на неї вето.

За останні 16 років Рада безпеки ООН неодноразово посилювала санкції, щоб припинити фінансування північнокорейських програм створення ядерної зброї і балістичних ракет. Востаннє міжнародні санкції проти Пхеньяну розширювали у 2017 році.