Ексголова поліції Князєв буде радником Авакова і членом колегії МВС

Колишній голова Національної поліції Сергій Князєв працюватиме радником міністра внутрішніх справ і членом колегії МВС, повідомляє пресслужба відомства.

Голова МВС Арсен Аваков заявив, що рішення про відставку Князєва – це «плановий крок, який не обумовлений негативними факторами і брудною інформаційною кампанією проти офіцера поліції».

Міністр подякував Князєву за роботу на посаді голови поліції.

«Я хочу подякувати Князєву за роки праці в поліції взагалі і на посаді голови Національної поліції. Ми всі пам’ятаємо, що ви зробили для держави на Донбасі, у непрості часи на Закарпатті та Рівненщині. Останні соціологічні дослідження показали, що рівень довіри до поліції становить 51% – це особиста заслуга Сергія Князєва та команди», – сказав Аваков.

25 вересня Кабінет міністрів України призначив новим головою Національної поліції Ігоря Клименка замість Князєва, який напередодні оголосив про намір піти у відставку, не пояснивши причин.

Напередодні з його іменем опосередековано пов’язали ситуацію із ексдружиною Вікторією Князєвою на кордоні. Повідомлялося, що вона нібито спільно зі ще кількома особами не задекларувала при виїзді за кордон значну суму грошей. Сам голова Нацполіції назвав це повідомлення «дезінформацією» та «інформаційною атакою», вказавши, що відповідальність за ці гроші ніс власник будівельної компанії, на якого працює його колишня дружина.