Власність і факти біографії нового голови Національної поліції Ігоря Клименка

Кабінет міністрів України 25 вересня задовольнив рапорт про відставку Сергія Князєва, який керував Національною поліцією України з лютого 2017 року, і призначив на посаду голови відомства Ігоря Клименка. Що відомо про нового очільника силового відомства, що покликане забезпечувати правопорядок в країні.

Уперше очільником Національної поліції України стала людина, яка розпочала свій кар’єрний шлях у МВС із посади психолога Центру практичної психології Управління МВС у Харківській області. Це було в 1998 році.

Заяви та напрямки роботи

У жовтні 2017 року, коли тогочасний голова Національної поліції України Сергій Князєв представляв ще одного свого заступника, Ігор Клименко уже був генералом поліції третього рангу.

Клименко заступав на керівництво щойно створеного у штаті Національної поліції департаменту кадрового забезпечення.

«Таке призначення пов'язане з необхідністю більш уважного ставлення до питань дотримання дисципліни і законності в діяльності відомства, а також питання захисту самих поліцейських», – сказав тоді Князєв.

Через два роки, 25 вересня 2019 року, вже Ігор Клименко, замінивши Князєва на посаді голови Національної поліції, сказав, що продовжить реформи, розпочаті з моменту створення НПУ.

Серед головний напрямків роботи він, зокрема, виділив такі:

покращення стану реагування на повідомлення про вчинення злочинів та правопорушень;

профілактика злочинності, у першу чергу її вуличних проявів;

покращення ефективності у забезпеченні;

протидія насильству в сім’ї;

протидія незаконному обігу наркотичних речовин;

налагодження співпраці поліції з територіальними громадами;

розвиток та використання IT-компонентів у роботі відомства.

Інші факти біографії Ігоря Клименка

Ігор Клименко народився в Києві 25 жовтня 1972 року.

У 1994 році Клименко закінчив Харківський військовий університет, а далі три роки прослужив у ракетній військовій частині Збройних сил України. Потім він заочно отримав кваліфікацію психолога в Одеському державному університеті, став кандидатом психологічних наук.

Окрім цього, Ігор Клименко є магістром права, закінчивши у 2014 році магістратуру Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Із 1998 року Ігор Клименко почав працювати у МВС на посаді психолога, а через рік – старшого психолога управління по роботі з особовим складом Управління МВС України в Харківській області.

Із грудня 2001 року Клименко став співробітником Спеціального миротворчого центру при МВС України. І у 2002 році відбув на ротацію до спеціального миротворчого підрозділу МВС України в Косові. Служив патрульним оперативного взводу українських миротворців у складі міжнародної миротворчої операції ООН на території колишньої Югославії.

Із 2004 року Ігор Клименко розпочав працювати головним психологом центру практичної психології Департаменту роботи з персоналом МВС України, а із 2008 року – начальником центру практичної психології Департаменту кадрового забезпечення МВС України.

У 2014 році, як стверджує пресслужба Національної поліції, Ігор Клименко брав участь в Антитерористичній операції на сході України.

Тоді Клименко обіймав посаду заступника начальника Департаменту кадрового забезпечення МВС України, потім очолив цей департамент, і у жовтні 2017 року став заступником голови Нацполіції Сергія Князєва.

Пресслужба відомства також повідомляє, що Ігор Клименко координував процес реформування правоохоронного відомства у тісній співпраці з іноземними партнерами.

Ігор Клименко одружений і має сина.

Матеріальний стан відповідно до декларації

Як записано в декларації, на нового очільника Національної поліції України Ігоря Клименка зареєстрована квартира у Києві, площею у понад 67 квадратних метрів, недобудований будинок і дві земельні ділянки у Бориспільському районі загальною площею у понад 1800 квадратних метрів.

На Ігоря Клименка зареєстровано два автомобілі: Lexus RX-350 2007 року та Mitsubishi Colt 2009 року.

На дружину начальника Нацполіції зареєстрована земельна ділянку у Житомирській області площею 1500 квадратних метрів і автобус TEMSA.

Ігор Клименко за 2018 рік заробив трохи більше ніж 1 мільйон 213 тисяч гривень, а також задекларував готівкою пів мільйона гривень, 210 тисяч гривень на картці, 4500 доларів і 500 євро.

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