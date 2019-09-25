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25 Вересень 2019, Київ 22:21
Політика

Власність і факти біографії нового голови Національної поліції Ігоря Клименка

Ігор Клименко, голова Національної поліції України

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Кабінет міністрів України 25 вересня задовольнив рапорт про відставку Сергія Князєва, який керував Національною поліцією України з лютого 2017 року, і призначив на посаду голови відомства Ігоря Клименка. Що відомо про нового очільника силового відомства, що покликане забезпечувати правопорядок в країні.

Уперше очільником Національної поліції України стала людина, яка розпочала свій кар’єрний шлях у МВС із посади психолога Центру практичної психології Управління МВС у Харківській області. Це було в 1998 році.

Заяви та напрямки роботи

У жовтні 2017 року, коли тогочасний голова Національної поліції України Сергій Князєв представляв ще одного свого заступника, Ігор Клименко уже був генералом поліції третього рангу.

Клименко заступав на керівництво щойно створеного у штаті Національної поліції департаменту кадрового забезпечення.

«Таке призначення пов'язане з необхідністю більш уважного ставлення до питань дотримання дисципліни і законності в діяльності відомства, а також питання захисту самих поліцейських», – сказав тоді Князєв.

Через два роки, 25 вересня 2019 року, вже Ігор Клименко, замінивши Князєва на посаді голови Національної поліції, сказав, що продовжить реформи, розпочаті з моменту створення НПУ.

Серед головний напрямків роботи він, зокрема, виділив такі:

  • покращення стану реагування на повідомлення про вчинення злочинів та правопорушень;
  • профілактика злочинності, у першу чергу її вуличних проявів;
  • покращення ефективності у забезпеченні;
  • протидія насильству в сім’ї;
  • протидія незаконному обігу наркотичних речовин;
  • налагодження співпраці поліції з територіальними громадами;
  • розвиток та використання IT-компонентів у роботі відомства.

Інші факти біографії Ігоря Клименка

Ігор Клименко народився в Києві 25 жовтня 1972 року.

У 1994 році Клименко закінчив Харківський військовий університет, а далі три роки прослужив у ракетній військовій частині Збройних сил України. Потім він заочно отримав кваліфікацію психолога в Одеському державному університеті, став кандидатом психологічних наук.

Окрім цього, Ігор Клименко є магістром права, закінчивши у 2014 році магістратуру Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Із 1998 року Ігор Клименко почав працювати у МВС на посаді психолога, а через рік – старшого психолога управління по роботі з особовим складом Управління МВС України в Харківській області.

Із грудня 2001 року Клименко став співробітником Спеціального миротворчого центру при МВС України. І у 2002 році відбув на ротацію до спеціального миротворчого підрозділу МВС України в Косові. Служив патрульним оперативного взводу українських миротворців у складі міжнародної миротворчої операції ООН на території колишньої Югославії.

Із 2004 року Ігор Клименко розпочав працювати головним психологом центру практичної психології Департаменту роботи з персоналом МВС України, а із 2008 року – начальником центру практичної психології Департаменту кадрового забезпечення МВС України.

У 2014 році, як стверджує пресслужба Національної поліції, Ігор Клименко брав участь в Антитерористичній операції на сході України.

Тоді Клименко обіймав посаду заступника начальника Департаменту кадрового забезпечення МВС України, потім очолив цей департамент, і у жовтні 2017 року став заступником голови Нацполіції Сергія Князєва.

Пресслужба відомства також повідомляє, що Ігор Клименко координував процес реформування правоохоронного відомства у тісній співпраці з іноземними партнерами.

Ігор Клименко одружений і має сина.

Матеріальний стан відповідно до декларації

Як записано в декларації, на нового очільника Національної поліції України Ігоря Клименка зареєстрована квартира у Києві, площею у понад 67 квадратних метрів, недобудований будинок і дві земельні ділянки у Бориспільському районі загальною площею у понад 1800 квадратних метрів.

На Ігоря Клименка зареєстровано два автомобілі: Lexus RX-350 2007 року та Mitsubishi Colt 2009 року.

На дружину начальника Нацполіції зареєстрована земельна ділянку у Житомирській області площею 1500 квадратних метрів і автобус TEMSA.

Ігор Клименко за 2018 рік заробив трохи більше ніж 1 мільйон 213 тисяч гривень, а також задекларував готівкою пів мільйона гривень, 210 тисяч гривень на картці, 4500 доларів і 500 євро.

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    Ірина Штогрін

    Редактор інформаційних програм Радіо Свобода з жовтня 2007 року. Редактор спецпроектів «Із архівів КДБ», «Сандармох», «Донецький аеропорт», «Українська Гельсінська група», «Голодомор», «Ті, хто знає» та інших. Ведуча та редактор телевізійного проекту «Ми разом». Автор ідеї та укладач документальної книги «АД 242». Автор ідеї, режисер та продюсер документального фільму «СІЧ». Працювала коментатором редакції культура Всесвітньої служби Радіо Україна Національної телерадіокомпанії, головним редактором служби новин радіостанції «Наше радіо», редактором проекту Міжнародної організації з міграції щодо протидії торгівлі людьми. Закінчила філософський факультет Ростовського університету. Пройшла бімедіальний курс з теле- та радіожурналістики Інтерньюз-Україна та кілька навчальних курсів «IREX ПроМедіа». 

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